La nuova patch di Dragon's Dogma 2 aggiunge la modalità Facile e migliora le performance

Come promesso nei giorni scorsi, oggi Capcom ha pubblicato un massiccio aggiornamento gratuito per Dragon's Dogma 2 che migliora ulteriormente le performance sia su PC che su console, introduce la nuova modalità Facile e include una lunga serie di modifiche per il bilanciamento delle classi.

Andando con ordine, la modalità Facile include una serie di facilitazioni che dovrebbero rendere l'avventura del giocatore più spensierata. Tra queste, ad esempio, troviamo prezzi per le Pietre del Teletrasporto e soggiorno alla locanda più bassi, un minor consumo della stamina per scattare al di fuori dei combattimenti, un maggior peso massimo trasportabile. Inoltre, le Pedine guariranno automaticamente dalla temibile Peste Draconica. È possibile passare alla modalità facile anche ad avventura già avviata, ma una volta fatto non è possibile tornare alla modalità normale e alcuni obiettivi saranno preclusi.