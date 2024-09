Horizon Zero Dawn su Instant Gaming è al -75%, per aggirare l'aumento di prezzo in attesa della Remastered

Sony ha annunciato l'arrivo della remaster di Horizon Zero Dawn per PS5 e PC, che sarà accessibile come aggiornamento a pagamento. Al tempo stesso ha anche raddoppiato il prezzo del gioco originale, così da impedire ai giocatori di acquistare a prezzo ridotto l'avventura di Aloy. Poco male, perché tramite Instant Gaming potete acquistare Horizon Zero Dawn Complete Edition con uno sconto del 75% rispetto al nuovo prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta del modo più semplice per acquistare il gioco in previsione dell'arrivo della versione remaster, che potrete ottenere a prezzo inferiore acquistando semplicemente l'upgrade, se possedete già una copia. Precisiamo che il gioco venduto da Instant Gaming è in versione Steam.