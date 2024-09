Steven Spielberg è della master race e gioca solo con mouse e tastiera

Steven Spielberg ha sicuramente scritto un pezzo della storia del cinema come regista e produttore. Ma oltre all'amore per l'arte delle immagini in movimento, ha anche una lunga storia di amore e collaborazione con l'industria dei videogiochi iniziata con l'antico Raiders of the Lost Ark per Atari 2600. In un certo senso possiamo considerarlo una delle prime personalità del cinema ad aver riconosciuto il potenziale del medium videoludico. Non è inoltre un mistero che sia anche un grande videogiocatore.

Alcuni dipendenti di LucasArts ricordano le sue telefonate per chiedere le soluzioni delle avventure grafiche della compagnia. Gli piacevano così tanto che scrisse il soggetto di una, The Dig. I flirt tra lui e i videogiochi sono continuati per anni e vanno avanti ancora oggi. Come dimenticarsi di Boom Blox per Wii? O del film Ready Player One del 2018, tratto dall'omonimo romanzo a tema videoludico?