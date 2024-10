Horizon Zero Dawn su Epic Games Store non è più in vendita, in attesa della Remastered: che succede?

Il 31 ottobre sarà disponibile Horizon Zero Dawn Remastered, una versione potenziata del gioco di Guerrilla Games che ha dato il via alle avventure di Aloy. Visto che sarà possibile eseguire l'upgrade a pagamento se possedete già il gioco originale, sia su PlayStation che su PC, Sony ha rapidamente raddoppiato il prezzo di vendita, così da evitare che gli utenti potessero ottenere il gioco a un prezzo finale più basso. Ora, però, pare aver deciso di mettere un blocco in più: ha totalmente eliminato la possibilità di comprare il gioco base su Epic Games Store.

Horizon Zero Dawn (in versione Complete Edition) è disponibile anche su Steam in versione PC, oltre che su Epic Games Store, quindi non vi è rischio che i fan non possano comprare il gioco se lo desiderano, ma è comunque strano che non sia più in vendita.