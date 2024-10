Il trailer di Ghost of Yotei ha registrato grandi numeri su YouTube

Come sappiamo, il gioco sarà ambientato oltre trecento anni dopo gli eventi dell'avventura di Jin Sakai, nel 1603, e ci metterà nei panni di Atsu, una guerriera che si trova ad affrontare le insidie presenti nella regione oggi nota come Hokkaido.

Per fare un confronto diretto, il trailer con cui Sony ha annunciato Ghost of Tsushima, sei anni or sono, si è fermato a quota 3,1 milioni di visualizzazioni e ciò dovrebbe far riflettere sull'entusiasmo che ha accompagnato il reveal di questo sequel.

Un buon inizio?

Sebbene i numeri totalizzati su YouTube non siano una effettiva garanzia di vendite eccellenti, come dimostra ad esempio il recente Avatar: Frontiers of Pandora, che aveva superato i 18 milioni di visualizzazioni con il suo trailer, non c'è dubbio che il percorso di Ghost of Yotei sia cominciato sotto i migliori auspici.

Certo, già negli ultimi giorni alcune minoranze rumorose hanno cominciato a criticare la scelta di avere una donna come protagonista del gioco, ma alla fine dei conti sarà la qualità dell'esperienza a contare e da questo punto di vista Sucker Punch può contare sulle solidissime basi di un primo capitolo che è stato apprezzato praticamente da tutti.