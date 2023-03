Avatar: Frontiers of Pandora, il trailer ha oltre 18 milioni di visualizzazioni

Il trailer ufficiale di Avatar: Frontiers of Pandora ha totalizzato oltre 18 milioni di visualizzazioni: un risultato straordinario per l'atteso tie-in prodotto da Ubisoft, che è riuscito a superare i numeri dei vari video di Starfield pubblicati finora, come ha sottolineato Benji-Sales.

Mentre da alcune ore si parla delle nuove immagini di Avatar: Frontiers of Pandora svelate da un leaker e di un video in arrivo presto, la riflessione di Benji, da sempre attento appassionato di vendite e metriche, mette in evidenza un aspetto che finora era passato un po' in secondo piano.

Ricorderete infatti lo scetticismo che ha accompagnato l'annuncio di Avatar: La Via dell'Acqua, i discorsi sul fatto che era ormai passato molto tempo dal primo capitolo della saga e difficilmente la nuova pellicola avrebbe totalizzato incassi anche solo minimamente paragonabili a quelli, da record, dell'originale Avatar.

Dopodiché La Via dell'Acqua ha racimolato oltre 2 miliardi di dollari, zittendo tutti. Una base d'utenza gigantesca, che a quanto pare è interessata anche a vedere cosa verrà fuori da Frontiers of Pandora, a giudicare dalle visualizzazioni del trailer.

Insomma, se Ubisoft farà un buon lavoro con questo tie-in potrebbe davvero ottenere risultati molto importanti e riprendersi dal periodo di incertezze che ha caratterizzato questi ultimi mesi del publisher francese.