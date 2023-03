Far Cry 5 a quota 30 milioni di giocatori, Ubisoft ringrazia tutti

Far Cry 5 ha totalizzato oltre 30 milioni di giocatori: lo ha annunciato Ubisoft con un post in cui ha voluto ringraziare tutti gli utenti per lo straordinario risultato ottenuto dal gioco, pubblicato su PC, PS4 e Xbox One esattamente cinque anni fa, il 27 marzo del 2018.

Aggiornato di recente con un update per PS5 e Xbox Series X|S che porta la grafica a 60 fps, gratuitamente, il quinto capitolo della serie includeva non uno, bensì quattro villain carismatici, andando così a moltiplicare un elemento ormai tradizionale per il franchise dai tempi di Far Cry 3.

"Oltre trenta milioni di giocatori si sono uniti alla lotta contro il culto di Joseph Seed dall'uscita di Far Cry 5, cinque anni fa", ha scritto Ubisoft nel suo messaggio. "Grazie per aver affrontato questo viaggio insieme a noi!"

Primo episodio della saga ambientato nell'entroterra americano, Far Cry 5 ci mette nei panni di un agente di polizia alle prese con la pericolosa setta di Eden's Gate, i cui adepti hanno preso il controllo della regione di Hope County e ne terrorizzano gli abitanti.