Ubisoft si è ritirata ufficialmente dall'E3 2023, ma ha annunciato il prossimo Ubisoft Forward Live

Giusto il mese scorso Ubisoft aveva dichiarato la sua partecipazione all'E3 2023, ma ora ha fatto un deciso passo indietro, annunciando il ritiro dall'evento, per muoversi in modo autonomo con il prossimo Ubisoft Forward Live, che si terrà il 12 giugno 2023 a Los Angeles.

La novità è arrivata da un comunicato ufficiale spedito alla testata VGC, in cui c'è scritto: "Nel corso degli anni, l'E3 ha creato dei momenti indimenticabili per tutta l'industria. Sebbene avessimo inizialmente intenzione di presenziare ufficialmente l'E3, abbiamo poi deciso di muoverci in una direzione diversa e terremo un nuovo Ubisoft Forward il 12 giugno a Los Angeles. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli al più presto con i nostri giocatori". Non è stato ovviamente detto nulla su cosa sarà presentato.

ReedPop, l'organizzatore dell'E3, non ha risposto alla richiesta di commenti di VGC.

Con il ritiro di Ubisoft l'E3 2023 si avvia a essere una manifestazione ancora più povera di quanto preventivato. Già l'assenza di Sony, Microsoft e Nintendo aveva ridotto ai minimi storici l'interesse per la manifestazione, ma ora, con l'addio di Ubisoft, è venuto meno un altro pezzo importante della stessa e un altro motivo per cui i giocatori l'avrebbero seguita.

L'E3 2023 si svolgerà a Los Angeles dal 13 al 16 giugno 2023. I primi due giorni saranno riservati agli incontri d'affari e alla stampa, mentre i rimanenti saranno aperti al pubblico. L'organizzazione non ha ancora svelato l'elenco completo delle compagnia che saranno presenti alla manifestazione.