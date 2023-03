Guardiani della Galassia Vol. 3, la durata sarà notevole ma James Gunn non sprecherà un secondo

La durata di Guardiani della Galassia Vol. 3 a quanto pare sarà notevole, ben due ore e mezza: il regista del film, James Gunn, ha grossomodo confermato il rumor che circolava in questi giorni, aggiungendo però che non sprecherà un secondo di questo pur generoso minutaggio.

A qualche settimana dallo spettacolare trailer del Super Bowl per Guardiani della Galassia Vol. 3, si torna dunque a parlare della pellicola che andrà a concludere la trilogia (anzi, trilogia plus, come dice giustamente Gunn) dedicata alla celebre squadra di antieroi Marvel.

"La durata è all'incirca quella, sebbene il dato non sia ancora esatto", ha scritto il regista in risposta al messaggio di un suo follower su Twitter, aggiungendo poi: "E lo prometto, neanche un secondo verrà sprecato. Non ci sarà alcun riempitivo."

Arrivare a questa durata "è stato necessario per poter assistere all'arco narrativo completo di ognuno dei personaggi principali di Guardiani della Galassia, non solo in relazione a questo singolo film ma considerando l'intera trilogia."

L'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3 è fissata al 3 maggio nelle sale cinematografiche italiane.