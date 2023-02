Guardiani della Galassia Vol. 3: il trailer del Super Bowl in italiano

In occasione del Super Bowl 2023, Marvel Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn. A poche ore di distanza è arrivata anche la versione doppiata in italiano, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato, accompagnato dalle note di "Since You Been Gone" dei Rainbow, presenta personaggi vecchi e nuovi, scene piene di azioni e altre commoventi, preparandoci all'ultima avventura dei Guardiani della Galassia sul grande schermo con la formazione attuale.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame e Thor: Love and Thunder e vede Peter Quill, ancora scosso dopo gli eventi di Infinity War ed Endgame e il tragico destino di Gamora, costretto a riunire la squadra per salvare Rocket e difendere l'universo da da Adam Warlock e l'Alto Evoluzionario, e nel contempo rapportarsi a una "nuova" Gamora.

Vi ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 3 maggio.