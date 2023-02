Classifica UK: Hogwarts Legacy è un successo, God of War: Ragnarok nuovamente secondo

GfK e GamesIndustry hanno pubblicato la classifica dei giochi retail più venduti nel Regno Unito durante la scorsa settimana. Al primo posto non sorprende vedere Hogwarts Legacy, che ha frantumato i record registrati dai precedenti giochi di Harry Poter.

Di seguito la Top 10 UK al completo:

Hogwarts Legacy God of War: Ragnarok FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Modern Warfare 2 Dead Space Nintendo Switch Sports Minecraft (Switch) New Super Mario Bros U Deluxe

Hogwarts Legacy

Come possiamo vedere God of War: Ragnarok mantiene la seconda posizione conquistata la scorsa settimana, forte delle nuove scorte di PS5 che stanno arrivando in queste settimane. FIFA 23 scende dalla prima alla terza posizione nonostante le vendite siano calate solo del 3% su base settimanale. Per il resto la classifica vede i classici evergreen come Mario Kart 8 e Nintendo Switch Sports. Fuori dalla top 10 invece GTA 5 e Pokémon Scarlatto e Violetto.

Per quanto riguarda Hogwarts Legacy, stando ai dati condivisi da GamesIndustry ha registrato il miglior lancio di sempre nel Regno Unito per un gioco di Harry Potter, battendo del 64% le vendite di Harry Potter e La Pietra Filosofale del 2001, il precedente detentore del record.

Va detto che il grosso delle vendite di questo gioco avvenne nella seconda settimana dal lancio sulla scia del successo del film, ma anche prendendola come esempio, le vendite di Hogwarts Legacy sono comunque superiori del 2%. Un altro dato interessante è che Hogwarts Legacy al lancio ha superato dell'80% le vendite di Elden Ring, uno dei campioni di incassi dello scorso anno.