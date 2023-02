Classifica UK: FIFA 23 in vetta, God of War: Ragnarok è secondo grazie ai nuovi stock di PS5

GfK ha stilato la classifica di vendite retail del mercato videoludico del Regno Unito relativa alla settimana scorsa. Al primo posto troviamo il sempreverde FIFA 23, seguito da un God of War: Ragnarok più in forma che mai commercialmente parlando grazie all'aumento degli stock di PS5.

Leggiamo di seguito la top 10 UK al completo:

FIFA 23 God of War Ragnarok Dead Space Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Modern Warfare II Nintendo Switch Sports Minecraft GTA 5 Pokémon Violetto SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

God of War: Ragnarok

Come possiamo vedere, Dead Space Remake è sceso dal primo posto conquistato al lancio e ora si trova sul gradino più basso del podio. Ciò ha permesso a FIFA 23 di salire al primo posto e God of War: Ragnarok al secondo. In particolare, come anticipato da Christopher Dring, le vendite del gioco di Sony Santa Monica sono aumentate in maniera cospicua grazie all'aumento dei stock di PS5 nel Regno Unito. Pensate, a gennaio 2023 le vendite della console sono aumentate del 98% su base annuale.

Per il resto nella Top 10 ritroviamo i soliti noti visti nelle ultime settimane, tra cui Pokémon Violetto e Mario Kart 8 Deluxe, con posizioni leggermente variate. Le uniche differenze davvero degna di nota sono rappresentate da Fire Emblem Engage, settimo la scorsa settimana, e Forspoken, entrambi ora fuori dalla top 10. Al loro posto è tornato GTA 5 ed è entrato in classifica SpongeBob Squarepants The Cosmic Shake, il nuovo gioco basato sulla celebre serie animata di Nickelodeon, di cui potrete leggere la nostra recensione.