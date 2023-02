The Day Before è un plagio di Call of Duty e di altri giochi? Piovono accuse sui social

The Day Before, il tanto chiacchierato survival MMO di FNTASTIC, è un plagio di Call of Duty e di una serie di altri giochi: le accuse in tal senso sono molto precise e possono contare su prove piuttosto evidenti, come potete vedere qui sotto:

Il lungo video di gameplay di The Day Before, che non ha convinto granché, viene introdotto da una sorta di trailer decisamente simile a quello di Call of Duty: Black Ops Cold War per il reveal della modalità Zombie, con le stesse inquadrature e le stesse scelte visive.

Come se ciò non bastasse, gli artwork realizzati finora da FNTASTIC per pubblicizzare il gioco sono praticamente ricalcati da immagini appartenenti a prodotti come Tom Clancy's The Division, Resident Evil 2 e finanche SnowRunner.

Rinviato a novembre, The Day Before potrebbe dunque rivelarsi un progetto fumoso e inconsistente, spinto finora da artwork e dichiarazioni che poco hanno a che vedere con l'effettiva qualità dell'esperienza.