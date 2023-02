The Day Before: un lungo video gameplay per l'atteso Survival MMO

Dopo le controversie delle ultime settimane, Fntastic ha pubblicato oggi un lungo video gameplay di The Day Before, l'atteso survival MMO a metà tra The Division e The Last of Us, che potrete visualizzare il filmato nel player all'interno della notizia.

Il filmato nonostante sia lungo circa 10 minuti, in realtà non mostra molto di più di quanto non si sia già visto nel primo gameplay trailer ufficiale. Per la maggior parte del tempo vediamo il giocatore scarpinare dalla periferia fino al centro di una città, incontrando di tanto in tanto degli infetti e racimolando risorse qua e là. Nel mezzo viene offerto un assaggio del sistema di gestione dell'inventario e della personalizzazione delle armi, che potremo modificare sotto praticamente qualsiasi aspetto.

Pochi giorni fa il team di sviluppo ha annunciato l'ennesimo rinvio per The Day Before, che ora uscirà a novembre. Successivamente sono arrivate delle gravi accuse, secondo cui in realtà non c'è nessun gioco in sviluppo e che l'intero progetto sia in realtà una truffa per attirare investitori.

L'idea dunque è che il video gameplay di oggi sia una risposta a queste illazioni. Tanto più che sul canale YouTube di Fntastic è stata pubblicata anche una breve clip che immortala uno sviluppatore mentre gioca in tempo reale a The Day Before, come a voler dimostrare che il titolo esiste davvero ed è giocabile. Tuttavia, a giudicare dai commenti sotto il video, questa presentazione, forse un po' anonima e raffazzonata, sta generando pareri negativi tra i giocatori.

Vi ricordiamo che The Day Before sarà disponibile dal 10 novembre per PC e successivamente anche su PS5 e Xbox Series X|S.