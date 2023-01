The Day Before: il rimando era previsto anche prima dei problemi con il marchio, svelano gli autori

Da abbiamo scoperto che il molto atteso The Day Before è stato rimandato. La motivazione fornita verteva attorno al fatto che vi sono dei problemi con il marchio registrato: una situazione un po' strana, per molti. Ora, però, il team di Fntastic ha rilasciato una nuova dichiarazione affermando che in realtà il rimando era già stato previsto prima di scoprire la disputa sul marchio.

"Avevamo già pianificato di spostare l'uscita del gioco e di annunciarlo con Mytona [ndr, l'editore] in un video di gameplay di 10 minuti. E poi sapete tutti cosa è successo. Quindi, per essere sicuri, per assicurarci che non ci siano altri cambiamenti, insieme all'editore abbiamo scelto il 10 novembre. È una data sicura, vista la disputa sul marchio". Questo è il secondo ritardo che il gioco riceve, il primo è stato quando ha cambiato motore di sviluppo ed è passato all'Unreal Engine 5 l'anno scorso.

Fntastic ha anche risposto ad alcune delle accuse secondo cui il gioco non è in realtà in fase di sviluppo, o che si tratta di una truffa, dicendo: "La tempesta si calmerà alla fine, e il tempo metterà ogni cosa al suo posto. Quando il gioco uscirà, la gente vedrà finalmente la verità."

"Capiamo che alcuni giocatori, non vedendo il quadro completo, possano avere dei dubbi sul gioco. La nostra attenzione è sempre stata rivolta al prodotto in sé. Abbiamo creato il gioco per quattro anni. In tutti questi anni sono stati versati sudore e sangue per realizzare questo gioco, e per molti membri del nostro team è spiacevole sentire tali accuse".

Fntastic è fiduciosa di poter risolvere la disputa sul marchio in tempo per la nuova data di uscita, in quanto dispone di "solidi partner legali", e fa notare che il tempo extra per lo sviluppo consentirà di "prepararsi meglio per l'uscita" e di apportare miglioramenti al gioco.

The Day Before è un gioco sparatutto in terza persona a mondo aperto che ricorda molto The Division, con un pizzico di sopravvivenza simile a The Last of Us. La pagina Steam non è attualmente disponibile a causa dei problemi legali con il marchio registrato.