Dead Space Remake: svelate le opzioni di accessibilità, una "spoilera" le scene violente

In vista dell'imminente lancio del remake di Dead Space, il team di EA Motive ha presentato le opzioni di accessibilità create appositamente per questo rifacimento, dai sempre molto apprezzati sottotitoli personalizzabili a una peculiare funzione "spoiler" che avverte il giocatore quando sta per verificarsi una scena violenta potrebbe disturbare gli spettatori più impressionabili.

Nel post pubblicato sul sito ufficiale di EA, gli sviluppatori hanno spiegato nel dettaglio le principali opzioni di accessibilità, che abbiamo elencato di seguito. Tra queste troviamo mira assistita, controlli personalizzabili a tal punto che si possono fondamentalmente superare i QTE con la pressione di un singolo tasto e menu di gioco narrati.

Opzioni del menu : i menu possono essere narrati, con volume di narrazione regolabile.

: i menu possono essere narrati, con volume di narrazione regolabile. Modalità daltonismo : le regolazioni predefinite del colore supportano protanopia (debole distinzione del rosso), deuteranopia (debole distinzione del verde) e tritanopia (debole distinzione del blu) e i livelli di contrasto del colore si possono regolare.

: le regolazioni predefinite del colore supportano protanopia (debole distinzione del rosso), deuteranopia (debole distinzione del verde) e tritanopia (debole distinzione del blu) e i livelli di contrasto del colore si possono regolare. Personalizzazione dei controlli : Il gioco consente di completare rapidi eventi a tempo con la singola pressione di un pulsante, di passare alla modalità Attiva/disattiva scatto, mira e controlli zoom mappa e cambiare i comandi per chiudere registri audio e video con un tocco, piuttosto che tenendo premuto il pulsante. Inoltre, ogni comando può essere rimappato su un pulsante diverso.

: Il gioco consente di completare rapidi eventi a tempo con la singola pressione di un pulsante, di passare alla modalità Attiva/disattiva scatto, mira e controlli zoom mappa e cambiare i comandi per chiudere registri audio e video con un tocco, piuttosto che tenendo premuto il pulsante. Inoltre, ogni comando può essere rimappato su un pulsante diverso. Mira assistita : quando la mira assistita è attiva, è possibile attivare l'attrito, che rallenta il movimento della visuale quando il laser bersaglio è vicino a un nemico. È anche possibile scegliere di regolare la durata della visuale su un nemico quando lo si colpisce, e anche disattivare completamente questo "magnetismo".

: quando la mira assistita è attiva, è possibile attivare l'attrito, che rallenta il movimento della visuale quando il laser bersaglio è vicino a un nemico. È anche possibile scegliere di regolare la durata della visuale su un nemico quando lo si colpisce, e anche disattivare completamente questo "magnetismo". Interfaccia utente : è possibile disattivare il simbolo Telecinesi quando si mira, o attivare un punto permanente sullo schermo che può migliorare l'esperienza di alcune persone con la visuale di gioco.

: è possibile disattivare il simbolo Telecinesi quando si mira, o attivare un punto permanente sullo schermo che può migliorare l'esperienza di alcune persone con la visuale di gioco. Movimento : l'effetto fluttuante del menu principale può essere disattivato ed è anche possibile disattivare il movimento visuale.

: l'effetto fluttuante del menu principale può essere disattivato ed è anche possibile disattivare il movimento visuale. Sottotitoli: non solo è possibile attivare o disattivare i sottotitoli, ma è anche possibile regolare la dimensione del carattere, attivare il maiuscolo, invertire i colori del testo e dello sfondo, regolare l'opacità dello sfondo, mostrare o nascondere il nome di chi parla e scegliere se mostrare quel nome con un colore diverso rispetto al resto del testo.

Come accennato in apertura, il remake di Dead Space include anche una funzione che fa apparire un pop-up in alto a destra dello schermo che avvisa il giocatore l'imminente verificarsi di una scena disturbante, con tanto di breve descrizione. Se ciò non basta, è possibile anche "disattivare" del tutto la sequenza incriminata nascondendola dietro un effetto visivo.

"La prima opzione ti avvisa in anticipo in caso di scene potenzialmente disturbanti mostrando un pop-up non intrusivo con una breve descrizione del tipo di scena che si sta per verificare, o che è contenuta in un registro audio o video prima della riproduzione", dice Christian Cimon, Lead Senior Experience Designer di EA Motive. "L'altra opzione nasconde effettivamente la scena dietro a un effetto. Sentirai l'audio, ma la scena sarà nascosta dietro a un effetto sfumato fino a che non sarà finita".

Nella prima immagine qui sotto possiamo vedere la "funzione di avviso" di Dead Space avvertire il giocatore di una "scena che contiene una morte autoinflitta". Nel secondo invece vediamo la stessa scena ma con attivato il filtro con effetto sfumato citato in precedenza.

Vi ricordiamo che Dead Space Remake sarà disponibile da domani, 27 gennaio 2023, per PS5, Xbox Series X|S e PC. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.