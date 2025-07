PlayStation 6 potrebbe avere 24 GB di RAM, anche per bilanciare il prezzo, secondo esperti

Il taglio ideale potrebbe dunque essere 24 GB , ovvero una via di mezzo tra la configurazione attuale e alcuni setup avanzati già utilizzati su PC, in quanto su console devono essere prese in considerazione varie conseguenze rispetto alla scelta della memoria.

Sebbene alcuni si aspettino addirittura un raddoppio di memoria rispetto alla configurazione attuale, passando dunque dai 16 GB di memoria unificata di PS5 e PS5 Pro a possibili 32 GB, la visione della rubrica tecnica britannica sembra essere più cauta, anche in vista delle necessità di contenere il prezzo della macchina.

Un nuovo video di Digital Foundry indaga sul possibile hardware di PlayStation 6 e in particolare si concentra sulla configurazione di memoria che la nuova console potrebbe avere, lanciando l'idea di 24 GB di RAM come possibile soluzione ideale.

Una serie di compromessi

Il fatto di poter contare su un sistema operativo proprietario e in generale un overhead minore per le operazioni secondarie, visto che PS6 continuerà a offrire probabilmente un software di sistema molto semplice e dedicato esclusivamente ai videogiochi, dovrebbe evitare di rendere necessaria un'enorme quantità di memoria.

In questo senso, 24 GB potrebbero essere la scelta più funzionale, ma ci sarebbero anche altri motivi a giustificare la selezione di una configurazione non proprio estrema per quanto riguarda il taglio di memoria ad accesso casuale.

In primis la necessità di contenere i costi: la nuova PlayStation dovrà essere prodotta in milioni di unità, e la memoria RAM inciderà per buona parte nel prezzo, dunque sarà probabilmente un elemento che dovrà andare incontro a compromessi.

Inoltre, la possibilità che Sony abbia intenzione di lanciare anche una console portatile è da tenere in considerazione: la diversa configurazione di quest'ultima potrebbe costringere a mantenere i 16 GB di RAM sulla presunta console portatile, cosa che renderebbe la scelta dei 24 GB su PS6 sensata anche per non creare un divario eccessivo con l'altra macchina.

Ovviamente si tratta comunque solo di speculazioni da parte di Digital Foundry, sebbene le idee siano verosimili. Tutto quello che sappiamo di ufficiale al momento è solo che PS6 è una "priorità assoluta" per Sony, che sta esplorando "modi innovativi e migliorati" di giocare.