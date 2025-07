Intel ha progettato uno strumento innovativo in grado di valutare in tempo reale la grafica dei videogiochi

Intel ha presentato ufficialmente uno strumento basato sull'intelligenza artificiale in grado di valutare la grafica dei videogiochi . Si tratta del CGVQM, ovvero Computer Graphics Visual Quality Metric, ed è disponibile su GitHub come applicazione PyTorch. Vediamo di seguito tutti i dettagli in merito.

Come funziona il CGVQM

Si tratta di uno strumento open source in grado di analizzare in tempo reale i contenuti grafici prodotti da tecnologie come patch tracing, XeSS, FSR, DLSS e altre. Questa novità è stata introdotta per offrire risultati migliori di PSNR o SSIM, che valutano la compressione video ma non sono in grado di evidenziare eventuali artefatti, problematiche di ghosting o instabilità nel dettaglio. Le metriche classiche, infatti, non riescono a rilevare contenuti dinamici come quelli dei videogiochi.

In questo caso, lo strumento di Intel si basa su CGVQM, quindi il modello IA principale, e CGVQD, un dataset da 80 clip video tratte da 15 ambienti 3D. Tra queste troviamo ad esempio ambientazioni come House e Bridge, oppure la demo Bistro di Amazon. I video vengono suddivisi in piccoli blocchi e, tramite la rete neurale, vengono estratte delle caratteristiche visive, regolando poi i pesi dei canali per generare uno score di qualità coerente con la percezione umana.

Lo strumento CGVQM di Intel

Il modello è a sua volta diviso in due parti. CGVQM-5 analizza tutti e cinque i blocchi della rete ResNet e offre risultati più accurati. CGVQM-2 utilizza invece i primi due blocchi e offre risultati più leggeri e veloci.