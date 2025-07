PS6 sarà potente il doppio di PS5 Pro e quasi come una RTX 4090, secondo alcune stime

Secondo le stime di Moore's Law is Dead, PS6 sarà potente il doppio di PS5 Pro e quasi come una RTX 4090: un'affermazione che non si basa su leak concreti, bensì semplicemente sull'osservazione di quanto accaduto finora sul piano della progressione tecnologica.

PlayStation 6 raddoppierà le prestazioni di PS5 Pro, dunque in termini teorici dovrebbe avvicinarsi alla potenza di calcolo di una RTX 4090 e, stando al canale YouTube, chi dubita di queste ipotesi dovrebbe ricordarsi delle previsioni errate fatte su PS5, che per alcuni avrebbe avuto le prestazioni di una RTX 2060.

La prossima console Sony dovrà mantenere la retrocompatibilità totale e potrebbe dunque adottare un'architettura modulare, capace di scendere fino a 18 compute unit per supportare i titoli PS4 e salire fino a 60 (o addirittura 120) per quelli che girano su PS5 Pro o per i progetti next-gen.

"Con un'architettura di tipo RDNA 5 o successiva, e una configurazione simile, si otterrebbero anche due o tre volte le performance di PS5 Pro. Il salto sarebbe enorme", viene detto nel video.