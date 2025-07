Con Switch 2, Nintendo punta sulle animazioni

I balzi generazionali Nintendo sono sempre divertenti da analizzare, perché, dall'era GameCube in poi, avvengono almeno con un lustro di ritardo rispetto alla concorrenza. Questo atteggiamento ha pro e contro, naturalmente: da una parte l'azienda rifugge il ruolo pionieristico spesso avuto nell'era Yamauchi, dall'altro ha tempo per studiare, e oculatamente approcciare, le nuove tecnologie. Per farvi un esempio, nel 2012, con l'uscita di Wii U, Nintendo ha vissuto il passaggio all'alta definizione, col relativo aumento di costi di sviluppo e personale che implica: una metamorfosi ardua, che il resto dell'industria aveva affrontato sei/sette anni prima, con Xbox 360 e PlayStation 3, un momento in cui, dopo anni ai vertici, gli sviluppatori nipponici avevano accusato i mutamenti più gravosamente di quelli occidentali. È buffo da ricordare, ma in fondo è la realtà: con qualche limitazione in più, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, premiato dalla maggior parte della critica come gioco del decennio, sarebbe potuto uscire su Xbox 360. Ben dieci anni prima. Il che la dice lunga sia sul "mondo parallelo" di Nintendo, sia sull'abilità dei suoi talenti. Il passaggio da Wii U a Switch non ha comportato cambiamenti di rilievo, ma nel 2025, con l'arrivo di Switch 2, stiamo di nuovo vivendo una situazione del genere: con una maggior consapevolezza dei mezzi tecnologici, con un'esperienza e uno studio delle potenzialità già ampiamente maturato, Nintendo sta migrando da "PlayStation 3 a PlayStation 4 PRO". Non intendiamo aprire sterili polemiche sulla potenza di Switch 2: che sia più simile, considerando ogni fattore, a Xbox Series S, a PlayStation 4 o 5, non è il tema di questo pezzo. Ci interessa parlare di come Nintendo stia approcciando questo balzo generazionale, che sembra avere una missione principale, quantomeno a livello grafico: un notevole miglioramento delle animazioni, così da rendere più vivi i propri personaggi.

Nintendo Pictures Recentemente ha fatto scalpore la notizia per cui Nintendo sarebbe stata coinvolta nello sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach. È la classica frottola, con un fondo di verità, dovuto proprio al rinnovato investimento sul comparto delle animazioni. Il logo di Nintendo Pictures Nel 2022, adducendo nel Consiglio di Amministrazione un eminente creativo come Yoshiaki Koizumi, Nintendo ha ufficializzato la nascita di Nintendo Pictures, nuovo nome di Dynamo Pictures, acquisita proprio per incrementare i talenti nel campo dell'animazione. Dynamo Pictures ha una lunga storia, è partita come sezione concentrata sullo studio di Computer Grafica e Motion Capture (ha fondato il primo studio nipponico a riguardo, tra l'altro) di una società (Visual Science Laboratory, Inc.) fondata nel 1991, e votata alla sperimentazione sulla Realtà Virtuale. In seguito si è posta in autonomia, per lavorare a contenuti visuali, principalmente legati alle animazioni, in vari ambiti creativi. Ancora come Dynamo Pictures, l'azienda aveva collaborato con Hideo Kojima al primo Death Stranding e, probabilmente per obblighi contrattuali, ha proseguito nella mansione anche sotto forma di Nintendo Pictures. Degli studi per far vedere il viso di Super Mario anche in due dimensioni, confluiti in Super Mario Bros. Wonder Dynamo Pictures aveva già cooperato con Nintendo in passato: aveva realizzato i filmati per Metroid: Other M e i PIKMIN Short Movies con Miyamoto. Considerando il nuovo approccio ai lungometraggi, era ipotizzabile che l'acquisizione vertesse in tal senso: invece il piano è più ambizioso, coinvolge i videogiochi, e principalmente proprio la sfera delle animazioni. Per ora Nintendo Pictures ha lavorato (escludendo i vari "Special Thanks") a Super Mario RPG, ma soprattutto a Super Mario Bros. Wonder, dove si è occupata (citiamo le mansioni principali) di Character Design e Cinematic Design. Nintendo Pictures risiede a Kanda Square, la nuova base edochiana Nintendo, accanto a 1-UP Studio, Game Freak, e soprattutto vicino a EPD 8, il team di Super Mario Odyssey e Donkey Kong Bananza, fondato vent'anni fa attorno alla figura di Yoshiaki Koizumi, che è - come già detto - membro del Consiglio di Amministrazione della società.