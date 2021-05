Nintendo, i brand oltre i videogame - La Bustina di Lakitu

Recentemente abbiamo ammirato la demo, elaborata da alcuni fan, di un adattamento bidimensionale di Metroid Prime; su internet è pieno di cortometraggi animati dedicati ai brand Nintendo, in particolare collegati a The Legend of Zelda, sempre realizzati dagli adoranti appassionati. Quest'oggi non ci interessa trattare nel dettaglio il rapporto draconiano tra la società e le creazioni dei fan, ma si tratta senza dubbio di un sintomo importante: Nintendo è ancora molto indietro nella valorizzazione dei propri brand. Nel caso di Metroid anche per quanto riguarda gli stessi videogiochi, mentre nel caso di (quasi) tutte le altre serie, latitano i contenuti esterni ai videogame in senso stretto.

Espandere un brand oltre i confini del mezzo espressivo originario non è certo un obbligo, sia chiaro; tuttavia è lo stesso Shuntaro Furukawa, il presidente Nintendo, ad aver sottolineato quanto sia fondamentale, nei prossimi anni, diffondere la notorietà delle proprie serie al di fuori del contesto strettamente videoludico. Il valore economico delle proprietà intellettuali Nintendo è difficilmente quantificabile, e sono ancor più imperscrutabili le possibilità di sviluppo al di fuori dei videogame. Adesso che il mercato casalingo e portatile è stato unificato, potrebbe essere di vitale importanza, in caso la prossima piattaforma non ottenga lo stesso successo di Switch, avere altri modi per guadagnare ed espandersi - non bisogna scordare che, in quest'anno fiscale da profitti record, il 95% degli introiti sono arrivati dal settore videogame (mobile escluso, tra l'altro).

Shuntaro Furukawa: il presidente Nintendo.

Da ogni discorso che affronteremo in questo pezzo, naturalmente, esula il brand Pokémon: si tratta del franchise più lucroso del pianeta (più di Star Wars, più di Harry Potter, ecc...), ed ha una compagnia dedicata che ne gestisce le iniziative commerciali (The Pokémon Company). Ne avevamo parlato nel dettaglio qui: la grossa differenza tra Pokémon e Super Mario (anch'esso tra i primi dieci franchise più ricchi del mondo), è che il primo guadagna soprattutto grazie alle iniziative non legate ai videogiochi, mentre il secondo si trova in top ten solamente - o quasi - grazie alle avventure interattive dell'idraulico.

Non bisogna mai scordare, non lo sapeste, che Nintendo è una multinazionale dal nucleo creativo - e operativo - estremamente piccolo: a livello estetico queste dimensioni costituiscono parte della sua unicità, a livello commerciale invece potrebbero ostacolarne le ambizioni. Nintendo Co. Ltd, la sede giapponese, ha poco più di 6000 dipendenti; di questi, solamente la metà sviluppano videogame. In sostanza, tutti questi brand enormi di cui parleremo, sono gestiti da pochi creativi in terra nipponica. E il sospetto che il potenziale commerciale di questi brand possa essere troppo grande per una realtà del genere non sembra del tutto infondato.