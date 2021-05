Xbox chiede ai fan qual è il gioco Bethesda con il miglior inizio: come rispondete?

L'ingresso dei Bethesda Studios all'interno di Microsoft Xbox è stato uno dei grandi eventi dello scorso anno e ancora adesso molti fan non si capacitano della mossa rivoluzionaria attuata dalla compagnia di Redmond. Ovviamente da allora la società ha sfruttato la situazione per farsi molta pubblicità positiva e ricordare a tutti che moltissimi giochi Bethesda sono disponibili su Game Pass. Ora, l'account Twitter di Xbox Game Pass dà il via a una interessante discussione, perfetta per dare voce ai fan: qual è il gioco Bethesda con il miglior inizio?

Come potete vedere poco sotto, l'account Twitter di Xbox Game Pass propone quattro esempi: DOOM Eternal, Prey, Rage 2 e Wolfenstein The New Order. Scegliere non è semplice, ma ovviamente i fan hanno detto la propria. Vari hanno elogiato Prey, probabilmente uno dei giochi più sottovalutati della scorsa generazione. Altri hanno deciso di uscire dal coro e puntare su Skyrim, che rimane uno dei più grandi successi di Bethesda. Altri hanno scelto Fallout 3 mentre altri ancora hanno affermato che in questa "competizione" dovrebbe essere presente anche Oblivion.

Ovviamente lo scopo di Xbox Game Pass non è eleggere oggettivamente il gioco Bethesda con il migliori inizio tra tutti quelli pubblicati fino ad oggi, ma dare ai fan l'occasione di chiacchierare e condividere la propria passione per i videogame. Oltre ovviamente a ricordare a tutti che questi giochi sono inclusi nel servizio.

Diteci, qual è la vostra scelta? Qual è il gioco Bethesda il cui inizio vi ha colpito e che ancora oggi non potete dimenticare?