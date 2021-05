Disco Elysium: update 1.08 per PS4 e 1.006.000 per PS5 disponibili, le correzioni

Disco Elysium The Final Cut è stato uno dei giochi più apprezzati di marzo 2021. L'avventura investigativa di ZA/UM è stata rilasciata anche su PS4 e PS5, con però qualche piccolo problema risolto nel corso delle settimane con varie patch. Ora, è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per le console PlayStation, parliamo dell'update 1.08 per PS4 e dell'update 1.006.00 per PS5. Ecco le novità introdotte.

Prima di tutto, specifichiamo che la patch note proviene dalla versione PS4. Su PS5 non è infatti possibile vedere i dettagli degli aggiornamenti. Secondo quanto riportato, Disco Elysium The Final Cut include correzioni a un problema che impediva il movimento in alcune situazioni e introduce una modifica alla gestione dei dati di salvataggio così da impedire che questi si corrompano.

Disco Elysium The Final Cut

Questo è tutto quello che è stato indicato ufficialmente dall'update PS4 e PS5 di Disco Elysium The Final Cut. Come sempre, è possibile che vi siano anche altre correzioni minori che non sono state indicate in modo esplicito.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Disco Elysium è un capolavoro, ma questo si sapeva da tempo. The Final Cut è la sua versione definitiva, con nuovi contenuti che altro non fanno se non aumentare il valore del pacchetto. La versione PS5 può godere di risoluzione e frame rate massimi, ma deve fare i conti con un sistema di controllo da rifinire."

"Era inoltre un'ottima occasione per allargare il bacino d'utenza proponendo una traduzione italiana: così non è stato. Perlomeno possiamo goderci un doppiaggio ampliato di primo livello che rende ancora più profondo e credibile il mondo di gioco. In conclusione, la versione PC rimane la scelta migliore ma, se disponete solo di una PS4 o di una PS5, Disco Elysium rimane comunque un gioco da vivere."