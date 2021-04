Disco Elysium The Final Cut: recensione della versione PS5

Si inizia nel buio più totale, senza un indizio, senza un'idea di quanto stia accadendo. I primi minuti di Disco Elysium sono un grande monologo interiore di un essere senza identità, senza volto, che cerca di autoconvincersi a non ritornare alla realtà, dove lo aspettano solo delusioni. Il viaggio del nostro protagonista è però già stato affrontato una volta e sappiamo che ne vale assolutamente la pena. Ecco la nostra recensione della versione PS5 di Disco Elysium The Final Cut .

Si torna indietro

Disco Elysium: vestigia di una passata grandezza

Disco Elysium The Final Cut è da poco disponibile in versione PlayStation 4, PS5 e Google Stadia, con le versioni Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S attese per l'estate 2021. Quello appena uscito, inoltre, non è un porting diretto dell'edizione PC base del gioco di ZA/UM, ma ne è una sua versione potenziata, una Final Cut che aggiunge vari extra.

Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di inquadrare meglio Disco Elysium, un titolo sì noto ma che potrebbe essere sfuggito dai radar dei videogiocatori dediti puramente al mondo console.

Noi siamo un poliziotto, un detective incaricato di risolvere un caso di omicidio. Peccato che questo non lo sappiamo, all'inizio. Il nostro personaggio senza nome si risveglia in una stanza di un hotel, dopo una notte passata a bere e forse a fare di peggio, con la probabile volontà di farla finita una volta per tutte. In un certo senso ci siamo riusciti, perché al risveglio non abbiamo un singolo ricordo della nostra vita e starà a noi giocatori decidere come plasmare la nostra nuova identità. Non saremo da soli, però, perché le nostre "statistiche" saranno al nostro fianco.

Disco Elysium è un gioco di ruolo, ma se tutto quello che visualizzate quando sentite queste parole è The Witcher o Dragon Age Origins, avete sbagliato strada. Disco Elysium è un gioco investigativo, un gioco di dialoghi (interiori o reali che siano) dove la violenza è costante, ma solo come conseguenza di una discussione o come fallimento di un tiro di dadi (ci torniamo a breve).

Quello che dovremo fare, quindi, è sviluppare le nostre statistiche, ovvero definire quali caratteristiche mentali e fisiche ci contraddistinguono, capendo ben presto che non si tratta solo di un numeretto sullo sfondo di un menù secondario. Spieghiamo: avete potenziato la Logica, l'Empatia e la vostra Autorità? Molto bene, nel mezzo di un dialogo con un personaggio non giocante tutti i vostri tratti si inseriranno nel discorso, vi daranno suggerimenti, probabilmente anche contrastanti, come se nella vostra mente vi fossero tante persone che urlano una sopra l'altra e cercano di uscire. Ovviamente la scelta finale spetta sempre a voi.

Non tutto è unicamente condizionati dai dialoghi, in ogni caso. Come ogni buon gioco di ruolo vi è un lancio di dadi al quale pagare dazio e le probabilità di riuscita dipendono sia dal livello della statistica associata (condizionata anche dai vestiti che indosserete), sia da una serie di tratti che potrete apprendere nel corso dell'avventura, i quali concedono bonus (e malus) per certe situazioni.

La forza di Disco Elysium The Final Cut è ovviamente nella qualità della scrittura, che non si tira indietro di fronte a nessun argomento, indipendentemente da quanto è scomodo e complesso da trattare. Non avremo a che fare solo con dramma e sofferenza, però: ZA/UM è stata infatti in grado di miscelare il lato più oscuro dell'umanità con quello più assurdo e comico, che vi farà scappare qualche risata.