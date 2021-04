NieR Replicant è il gioco più atteso di aprile 2021

Siamo sempre all'interno di un 2021 caratterizzato da posticipi, slittamenti e sconvolgimenti organizzativi vari, ma in un anno del genere questo aprile sembra essersi configurato come una sorta di oasi, dove hanno trovato riparo svariati giochi di grande interesse per questa prima metà dell'anno. Sebbene non vi si scorgano i classici blockbuster assoluti, destinati a catturare l'attenzione globale, ci sono titoli che risultano particolarmente attesi per diversi motivi, e che probabilmente continueranno a rimanere al centro dell'attenzione per un buon periodo di tempo: in particolare ci riferiamo ai tre giochi che sono emersi come i più votati su entrambi i sondaggi, ovvero NieR Replicant, Outriders e Returnal . Il primo si trova in equilibrio tra il cult e il successo assicurato dalla notorietà finalmente raggiunta dalla serie, il secondo si propone come un titolo multiplayer online a lungo termine e il terzo è un'esclusiva PS5, dunque per diversi motivi ognuno di questi risulta davvero molto interessante.

Dopo un periodo di relativa calma, aprile 2021 torna a presentare un catalogo di giochi nel quale possiamo intravedere più di una hit, cosa che si riflette anche nella lotta serrata che si è scatenata per quanto riguarda l'elezione del gioco più atteso del mese, viste le diverse possibilità proposte. Tra queste, tuttavia, sia la redazione che i lettori si sono infine concentrati su un unico titolo, che promette di far parlare di sé a lungo, visto quanto successo con il predecessore nella serie (anche se tecnicamente si tratterebbe del suo sequel): NieR Replicant ver. 1.22474487139 .

Il più atteso dalla redazione



Al termine di una votazione notevolmente combattuta, il gioco più atteso di aprile 2021 per la redazione di Multiplayer.it è risultato essere NieR Replicant ver. 1.22474487139. Il folle titolo ci fa subito entrare nel giusto spirito della particolare serie diretta da Yoko Taro, la quale sta finalmente ricevendo l'attenzione che avrebbe meritato già da lungo tempo. Il gioco è nato proprio dalla volontà di riproporre al pubblico un titolo che è rimasto sconosciuto ai più, nonostante sia emerso come un vero e proprio cult anche a distanza di anni dalla sua uscita originale. Con il grande successo di NieR: Automata, Square Enix ha pensato bene di recuperare quella gemma imperfetta ma particolarmente lucente che era il precedente NieR, sfruttando l'occasione per modificarlo e migliorarlo, proponendo dunque una sorta di rielaborazione concettuale dell'originale, fedele in buona parte per quanto riguarda la storia ma con diversi rimaneggiamenti non solo tecnici, cosa che lo rende ancora più interessante.



Returnal promette grandi cose, anche grazie alla sua particolare ambientazione fantascientifica e horror



A breve distanza, in seconda posizione si è piazzato Returnal: un po' per la voglia di esclusive next gen che caratterizza questo primo periodo di PS5 e Xbox Series X alquanto povero di titoli dedicati solo alle nuove piattaforme, lo sparatutto Housemarque è indubbiamente uno dei giochi più attesi di questa prima metà del 2021. In gran parte, tuttavia, la voglia di Returnal deriva dalla qualità delle produzioni precedenti da parte dello stesso team e dall'indubbio interesse che genera la sua particolare struttura da shooter roguelike e l'ambientazione a metà tra fantascienza e horror psicologico. Sul terzo gradino del podio, ma anche questo non troppo distante dai precedenti, è arrivato anche l'altro gioco di questo magico terzetto di aprile, ovvero Outriders: uno sparatutto in terza persona con elementi multiplayer online ha sempre un ottimo potenziale, specialmente quando si basa su un'ambientazione così ben costruita e un supporto che si preannuncia di notevole entità. Al di sotto del podio, i voti si sono sparsi su un'ampia platea di titoli, tra i quali è emerso soprattutto New Pokémon Snap.