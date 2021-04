E3 2021: l'evento digitale raccoglierà solo gli scarti degli altri eventi?

Le chiacchiere attorno all'E3 2021 sono state alimentate recentemente da un nuovo report di VGC, il quale ha tra le varie segnalato che l'evento digitale potrebbe includere alcuni contenuti a pagamento. L'ESA, organizzatore dell'evento, ha però replicato che lo show sarà gratis per tutti i partecipanti. Non ha però commentato in modo esteso su altri dettagli svelati dal report, come ad esempio il tipo di contenuto che sarà mostrato.

Come potete vedere dal tweet di Nibel in calce, che riporta i dettagli condivisi da VGC, "molteplici fonti hanno riportato che gli editori dovrebbero fornire dei contenuti per l'evento digitale dell'E3 2021, per dimostrare il proprio supporto all'ESA, ma a conti fatti gli annunci principali sarebbero riservati per eventi digitali indipendenti, simili a quelli tenuti negli scorsi anni".

In altre parole, l'E3 2021 dovrebbe includere gli "scarti", nel senso di annunci secondari, di vari editori. Di certo una prospettiva non particolarmente intrigante. Ovviamente si tratta solo di un report, parzialmente smentito dall'ESA come già detto. L'organizzatore ha però rapidamente sorvolato sui dettagli riportati, affermando solo di voler "condividere vere novità sull'evento molto presto": non esattamente una smentita.

Per ora non ci rimane altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Probabilmente, inoltre, sarà impossibile avere conferma degli annunci presenti all'E3 2021 fino a quando quest'ultimo non andrà in onda. Molti publisher hanno però da tempo abbandonato lo show dell'ESA, quindi sembra difficile che la situazione cambi.

Perlomeno, pare che ci sarà spazio per Starfield: presentazione all'E3 e uscita nel 2021 per Jeff Grubb, salvo imprevisti.