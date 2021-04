Icarus: trailer analizza il gioco di sopravvivenza co-op dal creatore di DayZ

Icarus è un gioco di sopravvivenza co-op sviluppato dal team RocketWerkz e da Dean Hall, creatore di DayZ. Ora, è stato rilasciato un nuovo trailer che analizza la lore del gioco e la storia alla base di questo titolo. Il filmato è un insieme di grafica CGI e attori dal vivo.

Sappiamo che il gioco ci porterà a 30 trilioni di miglia dalla Terra, sul pianeta Icarus, dove è stata portata avanti una grande attività di terraformazione per creare un nuovo habitat adatto alla vita umana. Purtroppo, i lavori hanno causato una fuoriuscita di materiale tossico presente nel pianeta, creando così un ambiente inadatto alla vita umana.

Il disastro è stato però trasformato in profitto: questo materiale tossico è molto utile sulla Terra. L'umanità ha quindi dato il via a una serie di missioni: partendo dalla stazione orbitale dovremo scendere su Icarus, raccogliere più materiale possibile e fuggire. C'è però anche un mistero alla base di questo gioco di sopravvivenza: alcuni sopravvissuti trovano infatti strano che il mondo sia divenuto inospitale proprio quando si è scoperta l'esistenza di un materiale di grande valore.

Il trailer di parla anche del gameplay di Icarus: le missioni possono durare solo qualche ora o anche intere settimane. Inoltre, il gioco supporta la co-op fino a 8 giocatori. Il loop di gioco include: partire dalla stazione orbitale, scendere su Icarus per raccogliere materiale, venderlo alla stazione e ottenere nuovi equipaggiamenti, per poi ripetere il tutto da capo.

Il team di sviluppo ha affermato di avere piani pluriennali per Icarus, con nuovi capitoli, nuovi contenuti e nuova lore in arrivo nel corso del tempo. Il primo capitolo - The First Cohort - ci farà partire da un bioma molto simile alla Terra e per questo più ospitale: successivamente si passerà a zone più aliene e inospitali.

Attualmente non vi è una data di uscita precisa per Icarus, ma dovrebbe essere pronto entro la fine del 2021. Potete vedere il trailer del nuovo survival free-to-play del creatore di DayZ rilasciato lo scorso anno.