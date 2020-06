Icarus, il trailer del nuovo survival free-to-play del creatore di DayZ

Vi mostriamo il trailer di presentazione di Icarus, il nuovo survival free-to-play in salsa aliena creato dal creatore di DayZ Dean Hall. Icarus è un gioco in prima persona nel quale occorrerà catturare delle risorse, costruire edifici e sopravvivere al mondo ostile che ci circonda. Il gioco è stato presentato al PC Gaming Show di oggi.

L'obiettivo sarà quello di mantenere funzionanti i propri strumenti di sopravvivenza, per non rimanere senza elementi vitali, come per esempio l'ossigeno. Nel video, per esempio, vediamo proprio cosa succede quando si rimane senza aria pura da respirare.

Il gioco è sviluppato da Rocketwerkz, il nuovo studio con base in Nuova Zelanda guidato da Dean Hall, il creatore di DayZ. Icarus è previsto per il 2021.