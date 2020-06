Godfall, il gameplay della versione PC mostrato al PC Gaming Show 2020

Gearbox ha mostrato al PC Gaming Show 2020 un video di gameplay della versione PC di Godfall, titolo di cui per adesso si è parlato quasi sempre in riferimento a PS5, di cui è un'esclusiva temporale console. Il filmato, che trovate in testa alla notizia, mostra in azione il gioco vero e proprio, che sembra identico a quanto visto per la console di Sony (non c'era da dubitarne).

Per chi non lo conoscesse si tratta di un RPG d'azione looter-slasher, che su PC uscirà in esclusiva temporale sull'Epic Games Store.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Godfall:

Aperion è sull'orlo della rovina. Sei l'ultimo dei cavalieri Valoriani, guerrieri divini che possono indossare le Armature Valoriane, leggendarie corazze che trasformano chi le porta in un inarrestabile maestro del combattimento. Falcidia i nemici che ti si parano davanti nella tua scalata ai reami elementali e sfida il dio folle, Macros, che ti aspetta in cima. Ascendi con Godfall, il primo RPG d'azione looter-slasher.