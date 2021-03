PlayStation Plus aprile 2021: i giochi gratis per PS4 e PS5 quando saranno annunciati?

Se tutto andrà come previsto, e non sempre lo fa, mancano ancora poche ore e Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus di aprile 2021. Lo schema classico vuole che i nuovi giochi gratis PS Plus siano messi a disposizione di tutti gli abbonati PS4 e PS5 il primo martedì del mese, in questo caso il 6 aprile 2021. Partendo da questo assunto i giochi PlayStation Plus di aprile 2021 dovrebbero essere svelati mercoledì 30 marzo 2021 2021 alle 17:30 (ora italiana).

Uno dei questi giochi che saranno messi a disposizione si sa già da qualche mese: parliamo di Oddworld: Soulstorm per PS5, che sarà messo a disposizione da 6 aprile 2021.

Degli altri si sa poco, se non che negli ultimi sono stati offerti un gioco PS4, uno cross-gen e uno per la nuova console di Sony. Va anche tenuto conto che in questo momento sono disponibili i 9 giochi gratis per PS4 e PS5 di Play at home e a fine aprile arriverà anche Horizon Zero Dawn.

Si tratta, quindi, di un mese ricco di giochi, ma le sorprese non dovrebbero essere ancora finite. Anche perchè c'è da prendere il posto dei Giochi PS Plus di marzo 2021, forse uno dei mesi più ricchi da un po' di temo a questa parte.

Alcuni hanno immaginato che Civilization 6 possa essere tra i giochi di aprile. Voi, invece cosa pensate sarà regalato questo mese?