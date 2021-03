Play at home: i 9 giochi gratis per PS4 e PS5 sono disponibili a partire da oggi

Affrettatevi, però, questa selezione di giochi PS4 e PS VR sarà disponibile per il download gratuito dal 26 marzo alle ore 4:00 al 23 aprile alle ore 5:00. Il 20 aprile, oltretutto, sarà possibile riscattare anche Horizon Zero Dawn per un periodo limitato di tempo.

Si tratta di un'iniziativa che consente di aggiungere alla propria collezione in maniera assolutamente gratuita 9 giochi per PS4 e PlayStation VR , compatibili in tutto e per tutto con PlayStation 5. I giochi che è possibile scaricare sono:

Attraverso Twitter Sony ha annunciato ufficialmente che i 9 giochi gratis per PS4 e PS5 dell'iniziativa Play at Home sono disponibili per il download a partire dal 26 marzo alle ore 4:00 al 23 aprile alle ore 5:00..

Tutti i dettagli sui giochi

Abzu

Dai creatori di Journey, Flower e The Pathless, ABZÛ è una bellissima avventura sottomarina che evoca il sogno dell'immersione subacquea. Tuffati in un palpitante mondo marino, pieno di misteri e inondato di colori e di vita.

Enter the Gungeon

Enter the Gungeon è un gioco di esplorazione dei sotterranei con scontri a fuoco che segue una banda di emarginati impegnati a cercare l'autoassoluzione tramite sparatorie, saccheggi, schivate e ribaltamenti di tavoli per raggiungere il leggendario tesoro supremo di Gungeon: l'arma in grado di uccidere il passato.

Rez Infinite

Preparati all'ultima versione di Rez: un emozionante viaggio nella realtà virtuale fatto di esperienze sensoriali e azione, rimasterizzato e migliorato dai membri del team di sviluppo originale in esclusiva per PS4 e (facoltativo) PlayStation VR.

Subnautica

Dopo l'atterraggio di fortuna in un mondo acquatico alieno, l'unica direzione che puoi seguire è verso il basso. Gli oceani di Subnautica spaziano da soleggiate barriere coralline poco profonde a insidiose fosse negli abissi del mare, distese di lava e fiumi sottomarini bioluminescenti. L'acqua pullula di vita: una parte di essa è utile, la maggior parte è ostile.

The Witness

The Witness è un titolo per giocatore singolo ambientato in un mondo liberamente esplorabile con decine di scenari e oltre 500 enigmi. Questo gioco rispetta la tua intelligenza e il valore del tuo tempo. Non sono previsti riempitivi. Ogni enigma contribuisce all'esperienza apportando una nuova idea. In sostanza, è un gioco colmo di idee.

Astro Bot Rescue Mission

Scopri i giochi di piattaforme come non li hai visti prima, grazie a PlayStation VR, in questa emozionante operazione di salvataggio. Prendi il controllo di Astro in una epica avventura con lo scopo di portare in salvo il suo equipaggio: grazie al visore PS VR, sarai al centro dell'azione. Spicca ogni salto con attenzione ed esamina ogni anfratto: ci sono un sacco di segreti da scoprire in questa avventurosa missione.

Moss

Moss è un puzzle game d'avventura per giocatore singolo, nonché una nuova IP creata da Polyarc per la piattaforma VR. In Moss, i giocatori incontrano Quill, una giovane topolina con grandi sogni che superano i confini della sua colonia. Durante l'esplorazione dei boschi trova una misteriosa reliquia di vetro e risveglia un antico potere magico. Thumper

Thumper è violenza ritmica: azione ritmata, velocità pazzesca e fisicità brutale. Tu sei un insetto spaziale. Affronta il vuoto infernale e sfida una testa gigantesca e delirante che viene dal futuro. Ogni violento impatto è accompagnato da una martellante colonna sonora originale. Per raggiungere il nirvana sinestetico devi attraversare l'inferno ritmico.

Paper Beast

Vivi un'odissea onirica nella realtà virtuale. Scopri un ecosistema selvaggio nato dai dati perduti su Internet. Sii il primo ad esplorare un mondo popolato da creature esotiche e sorprendenti e plasma l'ambiente intorno a te per superare ostacoli e puzzle. Svela i misteri di Paper Beast, un gioco nato dall'immaginazione di Eric Chahi (Another World, From Dust).