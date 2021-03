Naraka: Bladepoint: video di gameplay e open beta al Future Game Show di primavera

Vediamo questo nuovo video di gameplay di Naraka: Bladepoint pubblicato da 24 Entertainment in occasione del Future Game Show di primavera trasmesso ieri sera. Il gioco in sé è un action cooperativo che riprende da diversi generi.

Facile individuare l'influenza degli Assassin's Creed e quella di action puri come Bayonetta o Devil May Cry. Il gameplay in sé sembra essere davvero dinamico e pieno di sfaccettature. Staremo a vedere se l'impressione sarà confermata con la versione finale.

Il video non ha il solo scopo di mostrare il gioco, ma anche quello di annunciare l'open beta, che inizierà il 23 aprile 2021 e terminerà il 25 aprile. Si tratta della prima occasione in cui tutti i giocatori potranno testare il gioco con tutte le sue caratteristiche.

Da notare che gli sviluppatori intendono Naraka: Bladepoint come un gioco di combattimenti all'arma bianca. In realtà ci saranno anche armi a media e lunga gittata, ma avranno munizioni molto limitate. Ci saranno anche dei poteri che consentiranno di lanciare diversi tipi di proiettile contro i nemici (es. palle di fuoco), ma anche questi non potranno essere usati a raffica e sottostaranno alla legge dei tempi di raffreddamento.