Warpath, la recensione dell'RTS mobile fanta-storico

Uno strategico in tempo reale ad ambientazione bellica incentrato su una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale: la recensione di Warpath parte da dei presupposti decisamente interessanti, che potrebbero far sognare coloro che aspettano un nuovo Company of Heroes appositamente studiato per le piattaforme mobile. Lilith Games riesce a fare bene molte cose in questo titolo, ma alla fine fallisce l'obiettivo di smarcarsi dal solito tiro dei giochi free-to-play con una soluzione veramente profonda e originale, che sarebbe richiesta per poter proporre davvero un RTS serio e completo, perfettamente fruibile sui dispositivi iOS e Android. Non si può dire che il progetto sia stato preso alla leggera: è chiaro come il team abbia investito su Warpath, che si presenta davvero piacevole come presentazione, dalla grafica in 3D sul campo di battaglia agli intermezzi semi-animati che presentano la storia, ma la struttura strategica rivendica quasi subito l'anima free-to-play del gioco, che si incanala presto nel solito binario della crescita progressiva ed estremamente guidata.



Warpath si presenta come un classico RTS, ma gli innesti in stile gioco mobile free-to-play emergono subito



In ogni caso, i primi passi sono promettenti: Warpath mette in scena una Seconda Guerra Mondiale alternativa, in cui molti aspetti sono ricostruiti su base storica mentre molti altri sono semplicemente inventati. Ci si trova così ad avere a che fare con unità, armi e veicoli veramente tratti da quelli esistenti all'epoca, con schieramenti simili a quelli che si affrontarono durante la guerra e anche qualche personaggio storico reale, ma lo svolgimento degli eventi, i protagonisti delle varie missioni e anche la geopolitica generale è tutta inventata. Viene fuori così che il potente e organizzatissimo esercito con cui dobbiamo combattere, sebbene presenti notevoli somiglianze con quello della Germania Nazista, è in verità identificato come le forze "Raven" e diventa anche accettabile, in questo contesto, che un minuscolo manipolo di eroi belli e coraggiosi si ritrovino praticamente da soli a ribaltare l'esito del conflitto mondiale, spaziando su vari fronti dalla Francia alla Russia, senza particolari connessioni storiche.

Ne emerge una Seconda Guerra Mondiale modello fumettone, ben rappresentato anche dallo stile grafico in 2D dei dialoghi e delle scene d'intermezzo, che dev'essere necessariamente assunto con spirito ironico per sostenere l'overdose di epica guerrafondaia e cliché assortiti di cui trasuda. In ogni caso, è chiaramente un gioco dai valori produttivi importanti, che emergono sia dalla grafica in-game che da tutti gli elementi di contorno, come dimostra anche semplicemente il lungo spot promozionale live action che potete vedere qui sotto.