Company of Heroes, la recensione su iPad

Se siete alla ricerca di un vero strategico per iPad, che non sia una versione annacquata del genere per funzionare al meglio su queste piattaforme, allora questa recensione di Company of Heroes fa al caso vostro. Feral Interactive, specializzata in conversioni su piattaforme Apple (Mac e iOS) ha infatti trasportato di peso quello che era il mitico gioco per PC del 2006 sul tablet della casa di Cupertino, completando l'opera con una buona traduzione dell'interfaccia utente secondo le dinamiche tipiche del touch screen. Questo è tutto quello di cui ha bisogno un appassionato di strategia alla ricerca di una soluzione mobile, o semplicemente un videogiocatore tradizionale che cerca qualcosa di sostanzioso e profondo da giocare su iPad: Company of Heroes non è una riduzione portatile con meccaniche semplificate e rese più lineari per meglio calzare nel contesto, è semplicemente un porting quasi diretto dell'esperienza originale. Questo fornisce già qualche elemento da tenere in considerazione: prima di tutto la dimensione e il peso del gioco, visto che si tratta di oltre 5GB di dati da scaricare e installare (anche in pacchetti progressivi) che su un dispositivo di questo tipo hanno un certo peso, oltre al fatto che si tratta di un software piuttosto impegnativo per un tablet, almeno nei modelli meno prestanti di iPad.





Messe in evidenza queste premesse, tutto il resto è semplicemente Company of Heroes, per cui nel caso ci sia bisogno di rinfrescarvi la memoria vi rimandiamo all'ormai antica recensione originale di Luca Olivato su queste pagine, di quasi quindici anni fa. Il valore del gioco è rimasto intatto ma è chiaro che nel frattempo si sono probabilmente ridotte le possibilità che qualcuno non vi abbia giocato in precedenza: tuttavia, lo sbarco su una piattaforma di questo tipo consente di raggiungere fasce di pubblico completamente nuove, dunque la sfida di questa conversione, sebbene molto tardiva, è interessante. Già all'epoca della sua uscita, Company of Heroes rappresentava l'ulteriore conferma del valore di Relic Entertainment nell'ambito degli strategici, ma anche più delle produzioni precedenti del team (Homeworld, Warhammer 40.000: Dawn of War), questo titolo è stato in grado di apportare qualcosa di nuovo in un genere solitamente molto statico dal punto di vista strutturale.





La storia in single player segue le gesta di due compagnie delle forze statunitensi durante la Seconda Guerra Mondiale, raccontando il D-Day con l'iconico sbarco in Normandia e le battaglie successive per quanto riguarda un gruppo di soldati di fanteria e gli eventi immediatamente precedenti e poi intersecati con questi della compagnia Fox aviotrasportata, raccontando dunque l'avanzata degli alleati nell'ultima fase della guerra contro la Germania sul territorio europeo. Sebbene la questione sia stata ampiamente esplorata in molti sparatutto, per un RTS rappresenta un'ambientazione piuttosto peculiare, e il taglio cinematografico dato alla Campagna, con tanto di scene d'intermezzo ed elementi scriptati ad arricchire gli eventi in single player rappresentano ancora oggi uno stile piuttosto particolare con cui rappresentare lo strategico in tempo reale.



Una mancanza di rilievo in questa edizione è però quella del multiplayer online: la versione iPad consente di impegnarci nella Campagna con storia oppure dedicarci alla modalità Shermaglia, ovvero battaglie standard su diverse mappe, ma in entrambi i casi si tratta di un single player contro la CPU, a meno che non venga introdotta successivamente la possibilità del multiplayer online.