TIM: ricarica gratis, bonus del 10% con App MyTIM oggi 12 febbraio 2020

Torna l'appuntamento settimanale con il bonus ricarica di TIM, l'operatore storico italiano blu. Oggi e soltanto oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, sarà possibile ricevere il 10% di ricarica gratis, vediamo dunque tutti i dettagli e come procedere.

TIM garantirà una ricarica gratis del 10% sotto forma di bonus, a tutti i suoi clienti che effettueranno una ricarica standard dall'App MyTIM entro le 23:59 di oggi mercoledì 12 febbraio 2020. La ricarica in questione dovrà avere un importo di 10, 15, 25 o 50 euro,il bonus verrà poi calcolato su questo taglio. Ad esempio: con una ricarica da 10 euro il cliente otterrà un bonus gratis del 10%, pari a 1 euro; con una ricarica da 25 euro il bonus sarà di 2,50 euro, e così via.

Una volta effettuata la ricarica da App MyTIM, al cliente non resterà che attendere l'accredito telefonico in questione, che non sarà né rimborsabile né trasferibile; di solito occorrono solo pochi minuti. Ricordiamo che di recente TIM ha ricevuto varie multe dall'AGCOM, così come molti degli altri operatori storici italiani del resto.