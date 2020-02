Android 10 e Dark Mode: DarQ la migliora, come installare l'app

Il sistema operativo Android 10 ha introdotto su smartphone la tanto attesa Dark Mode, un tema generale che poi si applica anche alle varie applicazioni. Ma tutto si può migliorare: e per migliorare la Modalità Scura serve DarQ, un'applicazione di terze parti di cui vi parliamo in questo rapido articolo.

Innanzitutto: cos'è DarQ? Un'app di terze parti, inizialmente presente su Google Play Store. Ma dato che è in grado di potenziare la Dark Mode su smartphone android, sbloccando anche nuove funzionalità delle app stesse che ad essa fanno riferimento, Google ha preferito rimuoverla dallo store ufficiale; questo perché ovviamente DarQ, per agire in questo modo, deve accedere a determinati file di sistema, normalmente off-limits per le terze parti. DarQ, una volta disponibile su smartphone, può forzare la Dark Mode in tutte le app, impostare il tema Dark Mode Automatica, che in base alla luce del giorno attiva e disattiva la modalità scura, e molto altro ancora (sono tante le funzioni che potrete utilizzare).

Veniamo al difficile, cioè come installare DarQ su smartphone android. La via più comoda per azioni di questo tipo è sicuramente il root: se lo avete, non dovrete fare altro che scaricare DarQ da fonti secondarie e procedere all'installazione. Se non avete il root e non intendete agire in questa direzione, dovrete garantire a DarQ permessi speciali con ADB. In questo secondo caso, un piccola guida dettagliata è presente nel campo Fonte di questo articolo.