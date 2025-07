Android Canary introduce un aggiornamento legato allo schermo diviso: il multitasking diventa più accessibile

Il multitasking pensato per display alti

Come già anticipato, Android Canary ha introdotto la nuova configurazione 90:10, che permette di ridurre un'applicazione al 10% dello schermo, mentre l'altra occupa il restante 90%. Se l'app secondaria dovesse essere troppo piccola, potrete toccarla in modo da scambiarla con quella più grande. Di seguito trovate delle immagini dimostrative condivise da Android Authority.

Lo schermo diviso (Fonte: Android Authority)

Come vedete, si tratta di una novità che rende il multitasking ancora più accessibile. Ovviamente la configurazione 70:30 è ancora disponibile, quindi potrete scegliere liberamente per quale optare. Ad ogni modo, questa funzione è già presente in alcuni sistemi operativi, come One UI 8 di Samsung, e fa già parte del codice sorgente di Android 16. Non sappiamo esattamente quando sarà disponibile su tutti i dispositivi, ma vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli.