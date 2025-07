ModRetro annuncia il ritorno della console portatile Chromatic, il tributo definitivo al formato Game Boy

Il produttore hardware ModRetro ha annunciato il ritorno nei negozi di Chromatic, una console portatile che si offre come il tributo definitivo al Game Boy, andata completamente esaurita dopo il debutto avvenuto lo scorso anno. Ora pare che non ci saranno più problemi di scorte, visto che la produzione è stata aumentata.

Chromatic è stata molto apprezzata nell'ambiente del retrogaming, per via dei suoi materiali costruttivi, come la scocca in magnesio e lo schermo "pixel-perfect". Inoltre, permette di giocare ai classici per Game Boy, ma dispone anche di una libreria originale. Insomma, è un prodotto pensato per i puristi e per i neofiti.