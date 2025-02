Conosciuto tra gli appassionati di videogiochi per aver creato Oculus, dando vita a un improvviso interesse per la realtà virtuale, Palmer Luckey è un personaggio controverso, ritrovatosi al centro di dibattiti politici e fondatore di Anduril Industries, azienda che produce tecnologie di difesa militare. Prima dei visori per la VR e prima dei droni, Luckey aveva lanciato però ModRetro, una community online di appassionati di videogiochi che "moddavano" le proprie console con nuove funzionalità e tecnologie più moderne.

Più tempo passo giocando con il Chromatic , più mi sembra assurdo che una console come questa possa esistere. A chi mai verrebbe in mente di investire una fortuna per produrre oggi una versione moderna e lussuosa del Game Boy Color, capace solo e soltanto di riprodurre le cartucce della vecchia console Nintendo? E che per giunta funziona con tre pile stilo? Soltanto a un super-nerd con miliardi di dollari a disposizione, evidentemente.

Lanciato da Nintendo nel 1998, il Game Boy Color lasciò un segno indelebile nonostante ebbe un ciclo vitale molto breve (appena un paio d'anni dopo venne rimpiazzato dal Game Boy Advance). Tecnicamente non rappresentava un vero salto generazionale, ma aver introdotto uno schermo completamente a colori dopo quasi un decennio col Game Boy e il suo display monocromatico, segnò un cambio di paradigma e l'inizio di un festival dei colori. Adesso l'isola di Koholint in Link's Awakening brillava dei toni dell'estate e i Pokémon avevano finalmente delle tinte diverse. E con le loro scocche colorate, anche da spente le console erano divertenti da avere e portare in giro.

La differenza è nel grado di specificità. Se la portatile di Analogue supporta un gran numero di piattaforme diverse, il Chromatic vuole fare una sola cosa e farla bene, ovvero essere il miglior Game Boy Color mai realizzato , indirizzato a chi ha già una collezione di cartucce (o la vuole recuperare oggi) e desidera rispolverarla con un dispositivo estremamente simile al Game Boy Color originale, ma in una versione premium. Certo, con non troppa fatica è possibile prendere un vecchio Game Boy Color e modificarlo, o magari comprarlo già pronto su Etsy o eBay, ma una qualità costruttiva come quella del Chromatic è difficilmente pareggiabile.

A differenza delle tante retro-console che imitano l'estetica del Game Boy, ma funzionano con emulatori e rom, Chromatic non ha alcuno slot per MicroSD e può essere utilizzato solo inserendo cartucce del Game Boy e del Game Boy Color. Come l' Analogue Pocket , si basa su tecnologia FPGA per simulare esattamente l'hardware dell'epoca, permettendo di giocare ai vecchi giochi nella maniera più autentica possibile.

Design e costruzione extra-lusso

Se non fosse chiaro che Chromatic è indirizzato a vecchi nostalgici, ModRetro lo rende esplicito già dalla confezione. In totale controtendenza con lo stile più moderno e asciutto di altri dispositivi tecnologici, Chromatic è in una scatola molto più vivace, giocosa e che chiaramente ricorda i quaderni di scuola, tra scarabocchi, adesivi e post-it. Lo stesso nome della console, con le lettere tonde e gommosette, sembra più adatto a una scatola di pennarelli colorati che non a un pezzo di tecnologia.

La confezione del Chromatic è giocosa e ricorda i vecchi quaderni di scuola

Lo stesso discorso vale per il design della console, a partire dai colori scelti. Palmer Luckey non ha mai nascosto di essere un fanatico dei Pokémon e per il suo tributo al Game Boy Color ha deciso di omaggiare i mostriciattoli di Nintendo con delle varianti cromatiche palesemente ispirate a Pikachu e agli starter della prima generazione: l'arancione "Inferno" che abbiamo in redazione è doppiamente "ganzo", non solo è il colore di Charmander (a mani basse il migliore degli starter), ma anche quello di Multiplayer.it!

Avere una selezione di colori così varia (la prima edizione ne ha ben sette) è una delle tante decisioni un po' azzardate dietro al Chromatic: il rischio è di trovarsi con delle versioni più popolari di altre, avere degli invenduti o diluire l'identità del dispositivo anziché spingere su uno o due colori identitari (pensate al giallo del Playdate, al viola del GameCube e il blu e rosso di Nintendo Switch). Eppure anche in questo caso l'obiettivo era replicare la pletora di varianti del vecchio Game Boy Color, che già nel 1998 venne lanciato in diverse colorazioni.

Chromatic è stato lanciato in tante colorazioni differenti, alcune delle quali ispirate ai Pokémon

È però tenendo il Chromatic tra le mani che ci si rende conto di come ModRetro abbia preso ogni singolo aspetto del Game Boy Color e abbia deciso di potenziarlo al massimo. In certi casi anche con scelte eccessive e che sembrano fatte più per spacconeria che per una questione di funzionalità. Un esempio è la scocca della console: non solo si è preferito il metallo alla più economica plastica, ma anziché optare per una scocca in alluminio - che già sarebbe bastata a dare una sensazione di console premium - si è addirittura scelto di produrla in lega di magnesio. Più robusto e resistente ai graffi, non c'è dubbio, ma anche più costoso e più difficile da lavorare.

Discorso simile vale per lo schermo: nessuno avrebbe avuto da ridire se Chromatic avesse avuto una delle ultime versioni di Gorilla Glass, ma anche in questo caso ModRetro è voluta andare oltre e installare uno schermo in vetro zaffiro, più resistente e completamente laminato per limitare riflessi. E i pulsanti? Ovviamente in plastica PBT, per non farsi mancare niente.

Le scelte costruttive di Chromatic e i materiali utilizzati sono talmente avanti che fanno sembrare ancora più anacronistiche alcune decisioni più conservative. Un esempio emblematico è la necessità di utilizzare tre batterie AA invece di una batteria ricaricabile: sostituire tre pile stilo contribuisce al fattore nostalgia, ma per ModRetro serve anche ad assicurare che la console superi la prova del tempo. Le batterie dei dispositivi moderni non durano per sempre, e spesso non è nemmeno facile sostituirle o trovare batterie compatibili. Se tenuti bene, i vecchi Game Boy possono essere ancora utilizzati dopo 35 anni, e la speranza di Luckey e compagni è che con il Chromatic si potrà fare la stessa cosa. Portarsi dietro batterie AA di riserva o ricaricarle al volo non è comodissimo, quindi per fortuna nei prossimi mesi verranno comunque messi in vendita dei battery pack ricaricabili via USB-C.

Il Chromatic funziona con tre batterie AA. Mi ricordate in che anno siamo?

Inoltre al momento manca qualsiasi tipo di supporto a Bluetooth e Wi-Fi, magari per collegare cuffie wireless, scaricare aggiornamenti o giocare in multiplayer senza cavo. Smontando la console si scopre che all'interno c'è un modulo per questo tipo di connessioni, ma non è chiaro se ModRetro abbia cambiato idea in corsa o se verrà attivato attraverso futuri aggiornamenti del firmware.