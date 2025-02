Il trailer di lancio di Kingdom Come: Deliverance 2 racconta la crescita di Henry

Warhorse Studios ha pubblicato il trailer di lancio di Kingdom Come: Deliverance 2, che ripercorre le tappe del percorso di crescita affrontato dal protagonista della serie, Henry, e lo fa attraverso le sue stesse parole.

"Ero un contadino, il mio posto era la forgia... o la taverna", racconta il personaggio. "Tuttavia l'avventura mi ha trovato, e io ho trovato... loro", e presenta alcuni dei suoi buffi compagni di viaggio. "Spero soltanto di vivere abbastanza a lungo da vendicare le persone che ho perso."

Come sappiamo, nel primo capitolo di Kingdom Come: Deliverance Henry è sopravvissuto per puro caso al massacro della sua famiglia per mano di una squadra di incursori, quindi ha trovato rifugio in una nobile famiglia che ha deciso di proteggerlo.

Sotto quella guida, il ragazzo è diventato un uomo e ha dimostrato il proprio valore sul campo di battaglia, ma la sua vendetta non si è ancora compiuta.