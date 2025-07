La vendita dei controller in USA è cresciuta enormemente negli ultimi anni

Gli accessori videoludici le cui vendite sono cresciute maggiormente negli ultimi anni sono i controller , quantomeno in Nord America. A svelarlo è stato Mat Piscatella, analista di Circana, compagnia che si occupa di rilevare i dati dell'industria videoludica statunitense. Piscatella ha sottolineato i risultati dei controller commentando quanto detto dal giornalista Jeff Grubb durante l'ultimo episodio del suo podcast Game Mess Mornings, in cui parlava appunto della sempre maggiore diffusione di queste periferiche.

Fattori di vendita

Piscatella ha scritto, per la precisione: "Ehi @grubb.wtf, ho appena sentito la tua chiacchierata sui gamepad a Game Mess Mornings e hai ragione, questo mercato è stato uno dei segmenti migliori, tra quelli legati agli accessori, in termini di crescita. Nel 2024 la spesa negli Stati Uniti per i gamepad ha raggiunto la cifra di 1,6 miliardi di dollari, un record storico."

Come mai si vendono così tanti controller? I motivi sono diversi. Brandon Sheffield, il capo di Necrosoft Games, ha spiegato in un commento al post di Piscatella che molte delle vendite sono dovute al fatto che le console vengono vendute con un solo controller, cosa che obbliga a comprarne quantomeno un altro per giocare in due. Razer Kishi V3 Pro, la recensione del nuovo controller per iPhone, Android e iPad MiniInoltre, su PC vanno sempre più diffondendosi generi che prima erano molto più forti su console, portando così alla vendita di più controller per la piattaforma. Pensate al successo avuto da Black Myth: Wukong o dal più recente Stellar Blade, due gioco d'azione 3D in terza persona.

Aggiungiamo noi, che ormai è possibile collegare un controller davvero a qualsiasi apparecchio con Bluetooth, come televisori, tablet e smartphone, quindi molti li comprano per associarli ai loro schermi e giocare ai titoli disponibili.