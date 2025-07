Annunciato un crossover tra Edens Zero e Fairy Tail 100 Years Quest

Konami ha illustrato brevemente in cosa si tradurrà questa collaborazione, pubblicando anche un trailer dedicato.

Quindi, nella missione giocabile "Storia dell'Organizzazione Misteriosa", i giocatori incontreranno alcuni personaggi di Fairy Tail 100 Years Quest, tra i quali Natsu, Lucy e Happy, per una storia completamente originale rispetto alle due serie.

Completando la missione, i giocatori potranno sbloccare l'equipaggiamento di Natsu per i personaggi maschili di Edens Zero come Shiki e l'abito di Lucy per i personaggi femminili come Rebecca.

Konami sottolinea che la "collaborazione riunisce i personaggi di entrambe le serie in un modo che non è possibile vedere nel manga o nell'anime originale, offrendo ai fan un'opportunità unica di vivere i due mondi fianco a fianco." Del resto, operazioni simili vengono pensate proprio per motivare maggiormente i fan all'acquisto, quindi vedremo la serie fantascientifica fondersi per qualche ora con quella fantasy per la gioia di tutti.

Per il resto, vi ricordiamo che Edens Zero uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (su Steam e Microsoft Store) il 15 luglio. Se vi interessa, potete provare la demo ufficiale, disponibile da qualche giorno.