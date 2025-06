Edens Zero ha una demo gratuita su PC, PS5 e Xbox, disponibile ora

Edens Zero annunciato da Konami con un trailer, il manga di Hiro Mashima arriva su PC e console

Sullo sfondo di una colorata ambientazione fantascientifica , Edens Zero segue le vicende di Shiki Granbell, un ragazzo cresciuto in un parco a tema abbandonato e allevato dagli automi che lo popolavano, che un giorno decide di partire in compagnia della vlogger Rebecca Bluegarden.

La Trial Version dell'action RPG basato sull'opera di Hiro Mashima, già autore di Fairy Tail, consente di cominciare la campagna del gioco e poi trasferire i progressi nella versione completa di Edens Zero, qualora si decidesse di acquistarla.

Konami ha annunciato con un trailer che la demo di Edens Zero è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S , ed è dunque possibile scaricarla gratuitamente da Steam , PlayStation Store o Xbox Store .

Manca poco alla partenza

In arrivo il prossimo 15 luglio, Edens Zero attingerà al manga di Mashima ma soprattutto alla serie animata da esso tratta, composta al momento da due stagioni da venticinque episodi l'una che è approdata anche in Italia, tramite Netflix e Prime Video.

Per quanto riguarda invece l'appena citato manga, la serializzazione è cominciata in Giappone nel giugno del 2018 e si è conclusa nello stesso mese del 2024, dunque nell'arco di sei anni e per un totale di trenta volumetti. Esiste anche una versione italiana, pubblicata da Star Comics.