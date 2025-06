Possessor(s), abbiamo provato il nuovo metroidvania dai creatori di Hyper Light Drifter

Che Possessor(s) non sia proprio uguale a ogni metroidvania 2D in circolazione, ce ne accorgiamo quando entriamo in possesso della seconda arma a disposizione di Luca, la protagonista: un mouse con il filo. La mezza-umana-mezza-demone lo fa roteare per poi farlo scattare verso l'alto, lanciando in aria i nemici che non possono far altro che soccombere davanti a questo inaspettato strumento di morte. È un espediente simpatico (e azzeccato: chi non ha mai sognato di usare un mouse come arma?), perfettamente calato nell'universo narrativo di Possessor(s): un'apocalisse urbana perlopiù ambientata all'interno di uffici abbandonati.

Certo, Possessor(s) non sarà proprio uguale a ogni altro esponente di uno dei generi più affollati nel mercato dei titoli indipendenti, ma comunque non ci va nemmeno così lontano. Per emergere oggi in questo ammasso dove trovano spazio proposte di grande valore (e dove tutti competono con il fantasma di Hollow Knight: Silksong), si possono seguire due strade ugualmente complesse: inventare qualcosa di nuovo, oppure eccellere nelle meccaniche già consolidate. Possessor(s) sembra senza dubbio andare in quest'ultima direzione, dal momento che l'ora che abbiamo trascorso in sua compagnia ci è sembrata decisamente classica.

Luca dovrà fare i conti con Rehm, il diavolo che ha dentro di sé, prima ancora che con gli altri mostri

Sebbene, come vedremo, non sia nemmeno così vicino all'eccellenza da esserci rimasto impresso, il nuovo titolo di Heart Machine (che nel frattempo continua i lavori su Hyper Light Breaker), ha dalla sua delle caratteristiche che comunque lo elevano dalla massa. Prima fra tutte una qualità artistica di altissimo livello, sia per quanto riguarda la resa 2D del mondo, che i personaggi.