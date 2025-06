Nintendo Switch 2 migliora considerevolmente molti giochi di Switch 1, come emerge da nuovi test

La retrocompatibilità quasi totale di Nintendo Switch 2 con la console precedente è un notevole elemento di forza per la nuova console, in particolare perché a quanto pare è in grado anche di migliorare molti giochi di Switch 1, e la cosa viene ulteriormente confermata da altri test effettuati di recente, come quelli visibili nel video qui sotto di Modern Vintage Gamer.

In effetti, la retrocompatibilità migliorativa è rimasta un concetto piuttosto fumoso prima del lancio di Nintendo Switch 2, con dubbi sulle effettive variazioni che questa era in grado di apportare ai giochi, o sul sistema adottato precisamente, tra upgrade specifici venduti a parte, altri invece gratis e altri titoli che semplicemente dovrebbero funzionare meglio già di default.

In effetti, ci sono molti giochi che sembrano girare meglio su Nintendo Switch 2 anche senza degli aggiornamenti specifici per sfruttare il potenziale aggiuntivo dell'hardware, come possiamo vedere.