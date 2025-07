Per questo piacciono a tantissimi lettori. Per questo Fairy Tail è diventato un fenomeno mondiale. Edens Zero, però, non ha avuto lo stesso successo , e l'anime si è fermato alla seconda stagione, coprendo solo 16 volumi dei 33 che costituiscono il manga. L'inevitabile adattamento videoludico di Konami rappresenta un valido sostituto o è il solito tie-in a basso budget per i fan sfegatati dell'opera originale? Continuate a leggere la nostra recensione.

I manga di Hiro Mashima sono tra i più divisivi che ci siano. Sono abbastanza monotematici; l'autore disegna personaggi che si somigliano un po' tutti, raccontando storie molto simili, in cui ci sono gilde, eroi, cattivi che diventano buoni e più raramente buoni che diventano cattivi, e alla fine si risolve tutto col potere dell'amicizia. Sono, insomma, shōnen di prim'ordine per chi non si pone troppe domande e cerca solo fumetti pieni di azione, colpi di scena e stereotipi che funzionano, tra combattimenti mozzafiato all'ultima trasformazione o tecniche spettacolari coi nomi urlati a squarciagola.

Un po' dritto e un po' open world

Proprio come accaduto con i due GDR ispirati a Fairy Tail - abbiamo recensito il secondo solo pochi mesi fa - anche Edens Zero adatta l'opera originale di Hiro Mashima, aggiungendo qualche storiella inedita sotto forma di missione secondaria che sembrerebbe essere stata scritta o curata proprio dall'autore. È un contentino per i fan che serve a consolidare un immaginario a metà tra Star Wars e Star Trek: la storia si svolge infatti nello spazio e ha per protagonista Shiki Granbell, un ragazzino misteriosamente cresciuto dai robot di un parco a tema che parte alla scoperta dell'universo insieme a Rebecca Bluegarden e al suo compagno felino parlante Happy.

I due finiranno in un'avventura più grande di loro, a bordo di un'astronave chiamata Edens Zero, e metteranno insieme un equipaggio straordinario che conta androidi, spadaccini e scienziati. Tra viaggi nel tempo e universi alternativi, Edens Zero è una specie di One Piece intergalattico pieno di personaggi assurdi e fanciulle avvenenti, com'è tipico di Mashima. Dopo uno sconclusionato e caotico flashforward, il gioco racconta la storia del manga dall'inizio: è una ricostruzione frettolosa, composta da cinematiche d'intermezzo e dialoghi scritti in italiano e doppiati in giapponese, che riassume in una manciata di passaggi interi archi narrativi, concentrandosi soprattutto sulle battaglie più importanti dei nostri eroi.

Tutto sommato la storia si capisce e i personaggi riescono a essere sufficientemente delineati per comprenderne caratteri e motivazioni, ma il gioco si completa in una ventina di ore e chiaramente non potrà mai sostituire l'opera originale o l'anime di riferimento: è tutto molto frettoloso e superficiale, pensato per condurre il giocatore da uno scenario all'altro e da una boss fight all'altra, facendolo esplorare molto limitatamente nel mezzo.

La modalità Esplorazione offre una grande libertà di movimento

Il fatto è che esistono due modalità di gioco, entrambe accessibili dal ponte della Edens Zero dopo aver terminato il primo capitolo della storia. La modalità Storia, appunto, ci permette di selezionare i vari archi narrativi in ordine cronologico, e di visitare i vari pianeti e scenari in cui hanno luogo gli eventi. Solitamente ci troviamo a raccogliere risorse e aprire forzieri in ambienti con pochissima interazione, mentre ci spostiamo verso il prossimo obiettivo, guardiamo una cinematica e ripartiamo. Il più delle volte, dobbiamo affrontare quelli che potremmo considerare "dungeon" - in realtà, lineari corridoi confinati da mura invisibili - che culminano in una boss fight rilevante, soprattutto a chiusura di capitolo.

La modalità Esplorazione, invece, ci porta direttamente sul pianeta Blue Garden, uno scenario di grandi dimensioni che possiamo persino girare a bordo di veicoli o semplicemente volando grazie al potere antigravitazionale di Shiki. Le somiglianze con Dragon Ball Z: Kakarot sono evidenti fin da subito, ma l'open world di Edens Zero è estremamente povero di contenuti significativi. Possiamo accettare incarichi presso la gilda o da alcuni PNG in città, completandoli poi per raggranellare denaro, risorse e così via, e partecipare a simpatici minigiochi, ma il livello di interazione ambientale è praticamente inesistente e gli ampi spazi appaiono deserti e inanimati. I migliori bottini e accessori sono quasi tutti qui, anche se questa componente del gioco è totalmente facoltativa e la modalità Storia si può completare dedicando a Blue Garden un minimo indispensabile di interesse.

Tecnicamente Edens Zero è davvero antiquato

L'esperimento è interessante, se non altro perché offre al giocatore due soluzioni di gameplay praticamente agli antipodi, ma Konami non ha sviluppato nessuna delle due, e il comparto tecnico estremamente antiquato non invoglia neanche un po' a scoprire ogni angolo di questo universo fantascientifico: i modelli 3D dei protagonisti sono abbastanza fedeli alle loro controparti originali, ma sembra quasi che i programmatori abbiano trascurato dettagli e animazioni in generale per concentrarsi su una pletora di accessori e costumi alternativi che possiamo combinare e sfoggiare in modalità fotografica. I nemici tutti uguali, gli scenari poveri di dettagli e le musiche non proprio memorabili sembrano essere del tutto secondari e anche su PlayStation 5 il gioco tende a perdere fotogrammi nei momenti più concitati, il che ci è apparso abbastanza assurdo e ingiustificabile.