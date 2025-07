Un nuovo report svela quanti giochi su Steam usano l'intelligenza artificiale

Quanti sono i giochi su Steam che fanno uso di intelligenza artificiale generativa? Lo svela un nuovo report, che parla di numeri non solo in crescita, ma davvero enormi. Praticamente, un gioco su 5 pubblicato su Steam nel 2025 utilizza la utilizza in qualche modo. Insomma, l'IA è ormai presentissima nello sviluppo di videogiochi, con molti sviluppatori che hanno già trovato svariati modi per utilizzarla.