"Xbox cerca grafici", ma l'immagine dell'annuncio è creata dall'IA

"Xbox cerca grafici", recita un annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn da Mike Matsel, Principal Development Lead della divisione Xbox Graphics, ma l'immagine a corredo è stata creata dall'IA e presenta anche un paio di clamorosi strafalcioni, fra cui il monitor... al contrario.

Non è la prima volta che vediamo assurdità simili, nello specifico l'impiego dell'intelligenza artificiale per realizzare mansioni che in teoria chi ha pubblicato l'annuncio (o quantomeno i suoi collaboratori) dovrebbe essere in grado di svolgere.

Nel caso specifico parliamo di Xbox Graphics, una divisione che si occupa della progettazione dei driver e dell'ottimizzazione grafica dei giochi che girano sulle console Xbox... ma che, a quanto pare, non è in grado di creare un'immagine così semplice e, peggio, non si rende conto di cos'ha sfornato l'IA.

In un contesto normale si tratterebbe di una gaffe fastidiosa, ma a poche settimane dall'ondata di licenziamenti che ha coinvolto oltre novemila dipendenti di Microsoft la faccenda assume connotati ben diversi, ai limiti dell'assurdo.