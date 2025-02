Clash Royale e Michael Bolton insieme per un video che non dimenticherete

Supercell ha dato vita a un'inaspettata collaborazione fra Clash Royale e Michael Bolton, chiedendo al cantante americano di realizzare una versione speciale del brano "How Am I Supposed to Live Without You" per San Valentino.

Il video della canzone, che potete vedere qui sotto, è una di quelle cose che non si dimenticano facilmente e racconta la storia di un... Barboltian preso dallo sconforto e dalla nostalgia perché il suo avversario preferito di Clash Royale è offline da quasi due mesi.

Nel brano, questo bizzarro mix fra il Barbaro e lo stesso Bolton immagina come sarebbe potersi cimentare nuovamente in una partita con questo amico perduto, e che ci crediate o meno si tratta di un tema su cui Supercell ha voluto davvero puntare.