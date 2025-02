Apple posticipa l'adozione dell'OLED sui MacBook Air: in arrivo una nuova tecnologia LCD più efficiente

Apple ha rivisto i suoi piani per l'aggiornamento dei display sui MacBook Air . Secondo un nuovo rapporto di The Elec, la transizione agli schermi OLED non avverrà prima del 2027, mentre nel frattempo la società introdurrà una nuova generazione di pannelli LCD con tecnologia Oxide TFT.

MacBook Pro: l'OLED arriverà già nel 2026

Se per il MacBook Air bisognerà attendere qualche anno in più, i MacBook Pro riceveranno l'aggiornamento agli OLED già nel 2026. Secondo il report, Apple starebbe collaborando con Samsung e BOE per la produzione dei nuovi pannelli. Samsung ha già avviato l'installazione di nuove apparecchiature per la produzione di schermi OLED nel suo stabilimento A6, mentre BOE sta implementando processi simili sulla sua linea B16.

Il MacBook Pro

Questo upgrade segnerà un passo avanti decisivo per la qualità visiva e il risparmio energetico nei modelli Pro, che potranno contare su neri assoluti, contrasto superiore e tempi di risposta ultra rapidi, portando l'esperienza d'uso a un nuovo livello.